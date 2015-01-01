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विस चुनाव:2.83 लाख मतदाता 420 केंद्रों पर करेंगे मतदान

कसबा2 घंटे पहले
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तीसरे तथा आखिरी चरण के तहत 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है । गुरुवार को कसबा प्रखंड मुख्यालय में कसबा विधानसभा के सभी 420 मतदान केंद्रों के लिए मतदानकर्मियों को मतदान सामग्री वितरित की गई । सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेंद्र तांती ने बताया कि गुरुवार को कसबा विधानसभा के कसबा, जलालगढ़, श्रीनगर तथा केनगर प्रखंड के कुल 420 मतदान केंद्रों के मतदान कर्मियों के बीच मतदान सामग्री बांटी गई। साथ ही कोविड 19 के लिए भी किट दी गई है। कसबा विधानसभा के सभी 420 मतदान केंद्रों के लिए लगाए गए 1680 मतदान कर्मी, 42 मतदान कर्मियों को रिजर्व रखा गया है।

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