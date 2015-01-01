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वारदात:जिले में 30 लाख की लूट और चोरी, मंदिर से मूर्ति उड़ाई

पूर्णिया4 घंटे पहले
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लूटपाट के बाद घर में बिखरा हुआ सामान।
  • अपराध नियंत्रण को लेकर एसपी ने दिया था पैदल गश्ती के निर्देश, लेकिन एक ही रात जिले में चोरी और लूट की 4 बड़ी वारदात

पूर्व सैनिक के भतीजे को बंधक बना चार लाख नगद और 15 लाख के जेवरात लूटे

एक तरफ जहां एसपी ने शहरी क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर बीट प्रणाली के माध्यम से पैदल गश्ती का निर्देश दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में चोरी और लूट की घटना बढ़ गई है। गुरुवार को चोरी और लूट की चार बड़ी घटना सामने आई है। इसमें 30 लाख की लूट और चोरी का मामला सामने आया है। इसके अलावा मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी की गई है। मधुबनी टीओपी के सुखनगर में नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर पूर्व सैनिक के भतीजे को बंधक बनाकर चार लाख नगद सहित 15 लाख के जेवरात व दो मोबाइल लेकर फरार हो गए। अपराधी मेन गेट का ताला तोड़कर रिटायर्ड सैनिक मनोज कुमार सिंह के घर बुधवार की रात करीब 1:35 घुसे। घर में किसी के घुसने की आवाज सुन घर में सो रहे गृहस्वामी का भतीजा सौरव जगा तो हथियार से लैस बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करते हुए बंधक बना लिया। इसके बाद सभी कमरे में घुसे और लॉकर खोलकर चार लाख नगद सहित करीब 15 से 20 लाख के जेवरात लूट लिए। गृह स्वामी पूर्व सैनिक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वे पैतृक गांव जलालगढ़ के एकंबा गांव चले गए थे। उन्हें देर रात 2 बजे के करीब घटना की जानकारी मिली। मधबुनी टीओपी प्रभारी शैलन्द्र पांडेय ने मौके से नुकीला हथियार बरामद हुआ है। सदर एसडीपीओ आनंद पांडे ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, जल्द अपराधी गिरफ्तार होंगे।

रात 1.30 बजे घर में घुसे बदमाश
गृहस्वामी का भतीजा सौरभ कुमार ने बताया कि रात करीब 1.30 बजे करीब 5 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे। आहट से मेरी नींद टूट गई। जब तक मैं जगा इतने में सभी बदमाशों ने सभी के हाथ में बंदूक थी। वे मेरे साथ मारपीट करने लगे और पकड़कर हाथ बांध दिया। घर के सभी गोदरेज पलंग, अलमीरा को तोड़कर करीब आधे घंटे तक घर में उत्पात मचाते रहा और जाते-जाते मेरी जेब में 5-10 रुपए थे और वह भी लेकर चले गए। लूटे गए जेवरात में गला का सेट, अंगूठी, पायल, गले चेन, कंगन, झुमका, नथिया आदि शामिल है।

रामजानकी ठाकुरबाड़ी से 10 किलो की अष्टधातु मूर्ति चोरी

चंपानगर के कटहा रामजानकी मंदिर में इसी जगह रखी थी मूर्ति।
चंपानगर के कटहा रामजानकी मंदिर में इसी जगह रखी थी मूर्ति।

चंपानगर | चोरी की दूसरी घटना चंपानगर की है। चंपानगर के जयकृष्णपूर कटहा गांव स्थित राम जानकी मंदिर ठाकुरबाड़ी का ताला तोड़कर चोरों में अष्टधातु की भगवान राम की मूर्ति चोरी कर ली। चोरी की गई मूर्ति की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। चोरों ने भगवान राम का चांदी का मुकुट को वहीं छोड़ दिया। ठाकुरबाड़ी से भगवान राम की मूर्ति चोरी होने के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।
मंदिर के पुजारी जीवछलाल यादव ने बताया कि बुधवार की देर शाम तक मंदिर में रिपेयरिंग काम चल रहा था। शाम को वे भगवान की पूजा अर्चना कर मंदिर का कपाट बंद कर घर चले गए। इधर मंदिर का काम करवा रहे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भूवनेश्वरी यादव, सचिव सुनील गावस्कर तथा कोषाध्यक्ष उपेन्द्र यादव भी काम कर रहे मजदूरों के साथ ही घर चले गए। गुरुवार की सुबह मंदिर पूजा अर्चना करने पहुंचे तो देखा ठाकुरबाड़ी का पट खुला हुआ था तथा भगवान की मूर्ति गायब थी। पुजारी ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। मूर्ति चोरी की सूचना पाकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में इकट्ठे हो गए।
ग्रामीणों ने बताया कि लगभग एक सौ साल पुराने इस मंदिर के स्थापना काल से ही अष्टधातु की मूर्ति स्थापित थी। ग्रामीणों ने घटना की सूचना चंपानगर ओपी पुलिस को दी। ठाकुरबाड़ी से भगवान राम की अष्टधातु की मूर्ति चोरी होने की सूचना मिलते ही ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। ग्रामीणों ने लिखित आवेदन ओपी पुलिस को देकर चोरी गई मूर्ति बरामदगी की गुहार लगाई है। प्रभारी ओपी अध्यक्ष नजमूल हसन ने बताया कि ठाकुरबाड़ी में मूर्ति चोरी मामले में ग्रामीणों के दिए आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

राइस मिल कारोबारी के घर से दो लाख नगद समेत सोने-चांदी के जेवरात चोरी

बसंतविहार में हुई चोरी की घटना में सीसीटीवी में कैद चोर।
बसंतविहार में हुई चोरी की घटना में सीसीटीवी में कैद चोर।

पूर्णिया | शहर के केहाट थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग चोरी की घटना को भी अंजाम दिया है। चोरों ने बुधवार की देर रात कोशी कॉलोनी स्थित बसंत बिहार में राइस मिल कारोबारी रंधीर कुमार के घर चोरी की और 2 लाख नगद समेत 5 भर सोने का जेवर के अलावा डेढ़ किलो चांदी का जेवरात भी अपने साथ ले गए।
बसंत बिहार में हुई चोरी की घटना के बारे में बताते हुए पीड़ित राइस मिल कारोबारी रंधीर कुमार ने बताया कि उनका पैतृक घर अररिया जिले का रानीगंज है। 11 दिसंबर को वह अपने पैतृक गांव गए थे। गुरुवार की दोपहर पड़ोसी से जानकारी मिली कि घर के मेन गेट का दरवाजा टूटा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही वह बसंत बिहार स्थित अपने घर पहुंचे तो देखा कि मेन गेट का दरवाजा टूटा हुआ था। घर घुसने पर देखा कि घर का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा है। उन्होंने बताया कि पांच की संख्या में चोर करीब ढाई बजे उनके घर घुसे थे।लगभग तीन बजे वह घर से वापस लौटे हैं। उन्होंने बताया कि चोर के आने और जाने की घटना आगे के मकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद है। उन्होंने बताया कि उन्होंने घटना की जानकारी केहाट थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर केहाट थाना पुलिस ने मामले की जानकारी ली। केहाट थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित कारोबारी के लिखित आवेदन पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

वेंटिलेटर तोड़ 25 हजार नगद समेत 1.50 लाख चोरी
शहर के बहुमंजिला मार्केट के दुकान नंबर ए-10 फैशन टेलर की दुकान में बुधवार की रात चोर वेंटिलेटर तोड़कर दुकान में घुसे और गल्ले से 25 हजार नगद सहित 1.50 लाख के सामान की चोरी ली गई। पीड़ित दुकानदार माधोपाड़ा निवासी मो. सब्बीर आलम ने बताया कि बुधवार की रात करीब 8 बजे दुकान बंद कर घर चले गए। गुरूवार को सुबह 9 बजे जब दुकान खोला तो देखा कि दुकान में कपड़ा नीचे बिखरा है। वेंटिलेटर टूटा हुआ था। ग्राहकों का रखा हुआ करीब 10 पीस कोट-पैंट करीब एक लाख का 50 पीस पेंट शर्ट चोर ने अपने साथ ले गया।

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