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विधानसभा चुनाव:83 प्रतिशत उम्मीदवारों की जमानत हुई जब्त, सात में से चार विधानसभा सीटों पर चौथे नंबर पर रहा नोटा

पूर्णिया3 घंटे पहले
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  • अमौर और बनमनखी में तीसरे तो बायसी और कसबा विधानसभा में पांचवें नंबर पर रहा नोटा

विधानसभा चुनाव में जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्र से चुनावी अखाड़े में उतरे 115 प्रत्याशियों में लगभग 84 प्रतिशत से ज्यादा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। महज 16 % प्रत्याशियों ने अपनी लाज बचाने में सफलता प्राप्त की है। सात में से 4 विधानसभा क्षेत्र में नोटा चौथे स्थान पर रहा है। जिले में कुल हुए मतदान में से 1.87 प्रतिशत मतदाताओं ने इस बार नोटा का विकल्प चुना है। विधानसभा चुनाव के दौरान अमौर विधानसभा में 12 से 3, बायसी विधानसभा में 13 में 3, बनमनखी विधानसभा में 13 में से 2, कसबा विधानसभा में 13 में 2, रुपौली विधानसभा में 15 में से 3, धमदाहा विधानसभा में 18 में से 2 और पूर्णिया सदर विधानसभा में जीते और प्रत्याशी को छोड़कर बांकी अन्य प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। जिले के सात विधानसभा में चुनावी मैदान में में उतरे 115 में से 15 प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में सफल हुए हैं।
24378 मतदाताओं ने नोटा का चुना विकल्प, अमौर विधानसभा में सबसे ज्यादा 4958 : जिले में इस बार 1.88 प्रतिशत मतदाताओं ने किसी उम्मीदवार की जगह नोटा का बटन दबाया। जिले के सभी सात विधानसभा में 1298833 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसमें 24378 मतदाताओं ने किसी प्रत्याशी की जगह नोटा विकल्प को चुना है। इसमें से बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 5384 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। नोटा यहां तीसरे नंबर पर रहा। इसके अलावा अमौर में 4958 रुपौली में 4686, कसबा में 4012, बायसी में 3042, धमदाहा और 1392 और सबसे काम पूर्णिया सदर विधानसभा में 905 मतदाताओं ने नोटा का विकलप चुना। अमौर विधानसभा में नोटा चौथे स्थान पर रहा।इसके अलावा बायसी, कसबा और रुपौली विधानसभा में पांचवें, धमदाहा विधानसभा में 9 में तो पूर्णिया सदर विधानसभा में 12वें स्थान पर रहा।

जानिए; कैसे होती है जमानत जब्त | किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कुल डाले गए वोटों में से जमानत बचाने के लिए प्रत्याशी को कुल वैध वाेटाें में से उसका छठा भाग आना जरूरी है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने बताया कि जमानत बचाने के लिए उसे कम से कम छठा भाग आना जरूरी है। कम वोट आने पर उसकी जमानत जब्त हो जाएगी।

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