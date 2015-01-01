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विस चुनाव:कैंडल मार्च निकाल किया वोटर को जागरूक

पूर्णिया /केनगरएक घंटा पहले
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मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाला जा रहा कैंडल मार्च।
  • बाल विकास परियोजना की सभी एलएस, सेविका, सहायिका हुईं शामिल

सात नवंबर को तीसरे और अंतिम चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव में लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए बुधवार को प्रखंड मुख्यालय केनगर से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडिल मार्च बाल विकास परियोजना के कर्मियों द्वारा निकाली गई थी। इसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। कैंडल मार्च को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रजनी गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इसमें बाल विकास परियोजना की सभी एलएस, सेविका, सहायिका आदि शामिल थी। कैंडल मार्च से पहले बाल विकास परियोजना कार्यालय में मनमोहक कैंडल, रंगोली बनायी गई। इसमें वोट फोर बिहार लिखा हुआ था जो लोगों का मन मोह लिया। मौके पर उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकार रजनी गुप्ता ने बताया की कैंडल मार्च निकालकर हमलोग प्रखंड वासियों ने विधान सभा चुनाव में अपना-अपना मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रखंड की सभी आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका आदि अपने-अपने पोषक क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरुक करने के लिए लगातार कार्यक्रम करते आ रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि केनगर प्रखंड जिले में मतदान प्रतिशत में सबसे अधिक होगा।

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