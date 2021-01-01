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आदेश:तीन पंचायत भवन में आधार पंजीकरण केंद्र होगा शिफ्ट

बैसाएक घंटा पहले
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आधार सुधार केंद्र को अगले आदेश तक के लिए तीन पंचायतों में स्थानांतरित कर दिया गया है। बीडीओ रणधीर कुमार के ज्ञापक 240 के आलोक में अधिक ठंड व शीतलहर को देखते हुए आम लोगों की सुविधा को लेकर आधार पंजीकरण केंद्र को तात्कालिक व्यवस्था के तहत तीन पंचायत भवनों में कार्य के लिए शिफ्ट किया गया है।

निर्देश के आधार पर हर माह की 1-10 तारीख तक रौटा, रायबैर, शीशाबाड़ी, मालोपाड़ा, आसियानी, मंझौक के लोगों के लिए पंचायत भवन शीशाबाड़ी में, जबकि 11-20 तारीख तक नंदनिया, बलुवा गोस्तरा, चंदेल, धुसमल, कंजिया व चंदवार के लोगों के लिए पंचायत भवन मजगामा हाट व 21-30 तारीख तक मंझौक, मुंगरपियाजी, खपड़ा, कनफलिया व सिरसी के लोगों के लिए पंचायत भवन खपड़ा में कार्य होगा।

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