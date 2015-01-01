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21 नवंबर तक रहेगी छुट्‌टी:विवि खुलने के बाद छात्रों को दाखिले का दिया जाएगा अवसर : डॉ. मनोज

पूर्णिया3 घंटे पहले
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  • आज से 21 तक दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भाईदूज व छठ की रहेगी छुट्टी
  • नामांकन की आखिरी तिथि 12 नवंबर तक हुई समाप्त

पूर्णिया विश्वविद्यालय में शुक्रवार से 21 नवंबर 2020 तक छुट्‌टी रहेगी। 22 नवंबर को रविवार है। ऐसे में डिग्री और पीजी में नामांकन के से वंचित छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। विवि के डिप्टी रजिस्ट्रार (एकेडमिक) डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। विवि छात्रों के भविष्य के प्रति गंभीर है। विवि में दीपावाली, चित्रगुप्त पूजा, भाईदूज और छठ पूजा को लेकर छुट्‌टी रहेगी। विश्वविद्यालय खुलने के बाद छात्रों को एक सप्ताह को मौका मिलेगा। छात्रों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुलपति प्रो. आरएन यादव ने कहा कि छात्रों को लेकर विवि काफी गंभीर है। ऐसा कोई भी छात्र नामांकन से वंचित नहीं रहेगा, विश्वविद्यालय इसका ख्याल रखेगा। बता दें कि पूर्णिया विवि में डिग्री और पीजी में नामांकन की आखिरी तिथि 12 नवंबर को समाप्त हो गई है। ऐसे में विवि में कई छात्र नामांकन से वंचित रह गए हैं। कुलपति और डिप्टी रजिस्ट्रार ने विवि के सभी शिक्षकों, कर्मियों और छात्रों को सभी पर्व की शुभकामनाएं दी है।

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