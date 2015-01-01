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एमएलसी चुनाव:तीन राउंड की मतगणना के बाद भाजपा उम्मीदवार डाॅ. एनके यादव आगे, आनंद कौशल सिंह दूसरे स्थान पर

पूर्णिया4 घंटे पहले
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इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना कक्ष में मतों की गिनती करते मतगणना कर्मी।
  • पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू हुई कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की मतगणना
  • 8 बजे से शुरू हुई मतगणना, शाम पांच बजे के बाद आया पहला रुझान
  • 14 जिले के 58.23%मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने बढ़त बना ली है। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मतगणना के पहले तीन राउंड में भाजपा के डॉ. एनके यादव 3089 मत से आगे चल रहे हैं। पहले तीन राउंड की मतगणना में डाॅ. एनके यादव को 6907 मत मिले हैं। दूसरे स्थान पर जमुई के गिद्दौर से आनंद कौशल सिंह हैं, उन्हें तीसरे राउंड तक कुल 3818 मत मिले हैं। तीसरे स्थान पर बांका से निर्दलीय प्रत्याशी संजय चौहान हैं, जिन्हें 3051 मत मिले हैं। पहले दो राउंड में दूसरे स्थान पर चल रहे राजद उम्मीदवार नीतेश कुमार चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। पहले तीन राउंड में उन्हें कुल 3043 मत मिले हैं। मतगणना स्थल पर चुनाव प्रेक्षक प्रेम सिंह मीणा, आरओ सह प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. सफीना एएन एवं एआरओ सह डीएम राहुल कुमार लगातार मतगणना कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चूंकि कोसी स्नातक निर्वाचन चुनाव में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान हुआ है और प्राथमिकता के आधार पर इस कारण से मतों की गिनती के काम में देरी हो रही है। बताते चलें कि 22 अक्टूबर को हुए कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव को लेकर 14 जिले के 58.23 फीसद मतदाताओं ने मताधिकारी का प्रयोग किया था। चुनाव के बाद सभी 14 जिलों से मतपेटी पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में लाकर रखा गया। गुरुवार को सभी मतों की गणना चल रही है। मतों की गणना 14 राउंड तक चलने की उम्मीद है।

एक राउंड में हो रही 7000 वोटों की गिनती
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रामलला प्रसाद ने बताया कि विधान सभा चुनाव की तर्ज पर ही कोशी स्नातक निर्वाचन चुनाव के मतों की गिनती चल रही है। मतगणना के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं और एक आरओ टेबल भी है। हरेक टेबल पर तीन मतगणना कर्मियों की नियुक्ति की गई है। मतों की गणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की गिनती 14 राउंड तक चल सकती है। उन्होंने बताया कि हरेक राउंड में एक-एक टेबल पर 50-50 मतों वाला 10 बंडलों की गणना हो रही है। एक राउंड में 7000 मतों की गिनती हो रही है। पहले वैलिड और अन वैलिड मतों का अलग-अलग किया गया है। बड़ी संख्या में अनवैलिड मतपत्र भी मिले हैं। चूंकि इसमें प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता है। इस कारण पहले फर्स्ट च्वाइस वाले मतों की गिनती हो रही है। अगर प्रथम वरीयता में उम्मीदवार निर्धारित कोटे के अनुसार वोट ले आएंगे तो उनकी जीत घोषित कर दी जाएगी अन्यथा द्वितीय वरीयता वाले मतों की गिनती होगी।

मैदान में 17 प्रत्याशी आजमा रहे भाग्य
कोसी स्नातक निर्वाचन की मतगणना का काम गुरुवार सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया था, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव के कारण मतपत्रों का बंडल बनाने में काफी समय लग गया। मतगणना कर्मी दोपहर दो बजे तक मतपत्रों को बैलेट बॉक्स से निकालकर उसका बंडल बनाने में लगे रहे। पहले मतगणनाकर्मियों ने 50-50 मतपत्रों का बंडल बना कर उसे अलग किया। उसके बाद प्रथम वरीयता वाले मतपत्रों को अलग कर उसकी गिनती शुरू की गई। प्रक्रिया में अधिक देर लग जाने के कारण काउंटिंग का प्रथम राउंड परिणाम शाम 5 बजे आया। पहले राउंड में भाजपा के डॉ. एनके यादव ने बढ़त बना ली। बिहार विधान परिषद के कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पूर्णिया, कोशी, भागलपुर और खगड़िया प्रमंडल के बेगुसराय को छोड़ कर सभी 14 जिलों में आयोजित होने वाले इस चुनाव में भाजपा के डॉ.एनके यादव,राजद से भागलपुर के नितेश कुमार,कांग्रेस से प्रदीप कुमार सिंह,एनसीपी से अररिया के मनोज कुमार जयसवाल, जनता पार्टी से खगड़िया के वेद प्रकाश शर्मा के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया के प्रो. आलोक कुमार, खगड़िया के शंकर प्रसाद यादव, सहरसा के रुपेश कुमार झा, मधेपुरा के अजय कुमार, जमुई गिद्दौर के आनंद कौशल सिंह, अररिया के मुनीष ओम प्रकाश सिंह, सहरसा के आदित्य ठाकुर, मुंगेर की अमरजीत सिन्हा, भागलपुर के राणा कुमार झा और किशनगंज के इन्द्रदेव पासवान, सुपौल के गोविंद कुमार झा, और बांका के संजय चौहान उर्फ़ संजय कुमार सिंह शामिल हैं ।

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