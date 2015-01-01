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बीएनएमयू:एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 3 तक

पूर्णिया3 घंटे पहले
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बीएनएमयू से एमएड करने वाले इच्छुक छात्रों के लिए खुशी की खबर है। बीएनएमयू ने एमएड 2020-22 में नामांकन के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। परीक्षार्थी अब 3 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसकी प्रवेश परीक्षा 9 दिसंबर को होगी। आवेदन फॉर्म के लिए www.bnmu.ac.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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