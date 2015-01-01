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तैयारी:अर्द्धसैनिक बलों की निगरानी में सम्पन्न होगा विधानसभा चुनाव : एसपी

पूर्णिया3 घंटे पहले
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पुलिस लाइन में बैठक करते पुलिस अधिकारी।
  • नवादा, भागलपुर, जहानाबाद, नालंदा से पुलिस बलों को मंगाया गया

विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए जिले के सभी सातों विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की जायेगी। उक्त बातें एसपी विशाल शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहीं। उन्होंने बताया कि जिले में शांति एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए नवादा, भागलपुर, जहानाबाद, नालंदा जिलों के बड़ी संख्या में पुलिस बलों को मंगाया गया है। जिले में 7 नवम्बर को सात विधानसभा पूर्णिया सदर, कसबा, बायसी, अमौर, बनमनखी, धमदाहा व रुपौली में विधानसभा चुनाव होने हैं। शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए पहले से ही अर्द्ध सैनिक बलों की छह कम्पनी विधानसभा क्षेत्रों में तैनात की गई है। गुरुवार को जिले के सभी विधानसभा के लिए पुलिस लाइन से पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को कमान दिया गया जो 6 नवंबर को इवीएम मशीन लेकर रवाना होगें। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिले से लगने वाले पांच जिलों की सीमाओं को सील कर दिया गया और सीमाओं पर कड़ी चौकसी रखी जा रही है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिले में जगह-जगह चेकपोस्ट बनाए गए हैं। सभी चेकपोस्टों पर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सभी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के सभी बूथों की निगरानी के लिए अर्द्धसैनिक बलों की टुकड़िया शुक्रवार से निगरानी करेगी। हालांकि चुनाव से पूर्व ही संबंधित थाना की पुलिस के नेतृत्व में अर्द्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा फ्लेग मार्च निकालकर बूथों की निगरानी के साथ-साथ लोगों को भय मुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की गयी।

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