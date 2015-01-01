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कार्रवाई:धान खरीद शुरू नहीं होने पर बीसीओ को शोकॉज

बैसा4 घंटे पहले
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जिला पदाधिकारी के निर्देश से चल रहे पैक्सों के जांच में प्रखंड अंतर्गत मुंगरा प्याजी पंचायत में पैक्स में धान खरीदारी नहीं शुरू होने पर वरीय उपसमाहर्ता आलोक चन्द्र चौधरी द्वारा बीसीओ अविनाश कुमार झा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इस संबंध में वरीय उपसमाहर्ता आलोक चन्द्र चौधरी ने बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश के बावजूद मुंगरा प्याजी पंचायत के पैक्स में अब तक धान की खरीदारी शुरू नहीं हुई है। धान नहीं खरीदने का कारण भी अब तक नहीं प्राप्त हुआ है। इससे संबंधित अधिकारी का कहीं न कहीं लापरवाही दिखती है। मामला की गंभीरता को देखते हुए बीसीओ अविनाश कुमार झा को 24 घंटे के अंदर में कारण बताने का नोटिस जारी किया गया है।

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