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बाइक बरामद:घर से निकले दो युवक की बाइक सड़क किनारे मिली, युवक गायब

अमौर6 घंटे पहले
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मकनपुर के पास पुलिस ने लावारिस अवस्था में बाइक बरामद की है। पुलिस ने एक्सीडेंट होने की संभावना जाहिर की है,, लेकिन घटना स्थल पर बाइक सवार नहीं मिला। नितेन्दर पंचायत के रहिका टोला निवासी सदानंद की बहू ने आवेदन अमौर थाने में दिया है। इसमें सदानंद की बहू ने बताया गया कि मेरा देवर मुन्ना राय को तिलक में यह बाइक दी गई थी, जो रेशम लाल के पुत्र बिट्टू यादव के साथ बीते शाम घूमने के लिए निकला था, लेकिन वह नहीं लौटा। अमौर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान कर रही है।

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