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विवाद:भूमि विवाद में युवक का फोड़ा सिर

जानकीनगर6 घंटे पहले
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इलाज के बाद घायल दीपक व उपस्थित अन्य लोग। - Dainik Bhaskar
इलाज के बाद घायल दीपक व उपस्थित अन्य लोग।
  • जानकीनगर थाना क्षेत्र की रामपुर तिलक पंचायत के वार्ड-8 का मामला

रामपुर तिलक पंचायत के वार्ड-8 में जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक का सिर फोड़ दिया। पीड़ित पक्ष ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित दीपक कुमार ने बताया कि माता-पिता के निधन के बाद उनका पालन-पोषण उनके ननिहाल निपनिया में हुआ है, जब वह अपनी जमीन का हिस्सा लेने अपने गांव पहुंचे तो उनके चाचा चंदेश्वरी यादव ने हिस्सा देने से इंकार कर दिया। उन्होंने बताया कि चाचा ने उसे अपना भतीजा मानने से भी इंकार कर दिया। उन्होंने बताया कि जमीन विवाद को लेकर बीते 30 अगस्त 2020 को पंचायत के मुखिया सूर्यनारायण महतो व पंचायत के सरपंच प्रमोद महतो व पंचायत के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में पंचायत बुलाकर दोनों पक्षों ने बारी-बारी से अपनी बातों को पंचों के समक्ष रखी थी। इसमें उपस्थित पंचों ने दोनों पक्षों की बातों पर गहन विचार विमर्श करने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि 10 दिन के अंदर अमीन रखकर दोनों पक्ष अपना जमीन मुखिया, सरपंच तथा कुछ ग्रामीण के बीच जमीन बराबर कर दी जाएगी। अभी तक जमीन विवाद दोनों पक्षों में नहीं सुलझ पाया। बीते शुक्रवार को बांस काटने को लेकर चंदेश्वरी यादव के पुत्र अवधेश कुमार यादव और दूसरे पक्ष स्वर्गीय आनंदी यादव के छोटे पुत्र दीपक कुमार के बीच विवाद हो गया। जब हम बांस काट रहे थे तो चंदेश्वरी यादव का पुत्र अवधेश कुमार दबिया से प्रहार कर मेरा सिर को फोड़ दिया।

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