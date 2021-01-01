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पीएम स्वनिधि योजना का उद्घाटन:1 से 6 तारीख तक नगर निगम परिसर में लगेगा कैंप

पूर्णियाएक घंटा पहले
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  • मेयर सविता देवी ने कला भवन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का किया उद्‌घाटन

मेयर सविता देवी ने बुधवार को कला भवन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उद्घाटन किया। योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ज़िला अग्रणी प्रबंधक, आपूर्ति विभाग समेत अन्य विभागों के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजना का लाभ लाभुकों को दिया जाएगा।

इस मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वनिधि योजना के शुभारंभ के दौरान मेयर सविता देवी ने कहा कि सरकार द्वारा जनता को जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। अगर लोग सरकार द्वारा दिये जा रहे लाभ से वंचित हैं तो वे इस कैंप के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह कैंप अब प्रत्येक माह की 1 से 6 तारीख तक नगर निगम परिसर में लगाया जाएगा। कैंप के माध्यम से बैकिंग शाखा द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,श्रम विभाग के द्वारा भवन निर्माण में लगे मजदूरों का निबंधन, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, आपूर्ति विभाग के द्वारा एक राष्ट्र एक कार्ड योजना, स्वास्थ्य एवम आईसीडीएस विभाग के द्वारा जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि के लाभ के लिए वंचित लोग स्वनिधि योजना के तहत लाभांवित हो सकते हैं।

प्रत्येक माह कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे जन कल्याणकारी योजना जो केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका सीधा लाभ आम लोगों को मिल सके। स्वनिधि योजना के माध्यम से वंचित लोग सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी योजना का लाभ उठा सकती है।

सभी विभाग के सिटी लेवल के नोडल अधिकारी को यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया गया है। विभाग के अधिकारी लाभुकों के आवेदन की जांच कर अपने स्तर से लाभ दे सकेंगे। इस अवसर पर नगर आयुक्त विजय कुमार सिंह, पवन कुमार, दीपक कुमार मंडल, इफ्तेखार आलम, अजीत कुमार, सुनैना रानी, श्रम विभाग के संजय चौधरी, भारतीय स्टेट बैंक के माधव चंद, अशोक कुमार, पप्पू कुमार आदि उपस्थित थे।

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