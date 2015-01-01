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परीक्षा:सीटीईटी परीक्षा के केंद्र मेंं 16 नवंबर तक करें बदलाव

पूर्णिया3 घंटे पहले
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  • नए केंद्रों में पूर्णिया, सहरसा समेत 24 शहर शामिल
  • 31 जनवरी 2021 को देश के 135 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा

सीटीईटी परीक्षा के केंद्र में बदलाव करने के इच्छुक 16 नवंबर 2020 तक बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए सीटीईटी के निदेशक सह सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने चिट्‌ठी जारी की है। जारी चिट्‌ठी में छात्रों को बताया गया है कि वह परीक्षा केंद्र में बदलाव कर सकते हैं। नए परीक्षा केंद्रों में पूर्णिया, सहरसा, बेगुसराय, गोपालगंज, रोहतास, सारण, लखीमपुर, नागो, भिलाई-दुर्ग, विलासपुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, लुधियाना, अंबेडकरनगर, बिजनोर, बुलंदशहर, देवरिया, गोंड़ा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सीतापुर, और उधमसिंह नगर शामिल है। ऐसे पहचान किए गए शहरों की एक सूची www.ctet.nic.in पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी ऑनलाइन इसमें सुधार कर सकते हैं। परीक्षा 31 जनवरी 2021 को देश के 135 केंद्रों पर आयोजित होगी।

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