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मारपीट:पटवन के लिए नाला बनाने में विवाद, 9 घायल

रुपौली4 घंटे पहले
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ढिब्बू टोला में खेत में पटवन के लिए नाला बनाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हो गई। इसमें दोनों पक्ष से 9 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल रुपौली पहुंचाया गया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। एक पक्ष के सुनील शर्मा की स्थिति गंभीर देख बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल पूर्णिया रेफर कर दिया। एक पक्ष से गुजाय शर्मा, मिथलेश कुमार, सुनील शर्मा, रूपेश कुमार, मुकेश कुमार घायल है। जबकि दूसरे पक्ष से पलटन मंडल, रूपेश मंडल, सबिता देवी और सल्टन मंडल घायल बताए जा रहे है। मामले के बावत रुपौली थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष से आवेदन मिला है। जांचोपरांत उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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