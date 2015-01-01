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कार्रवाई:कोरोना संक्रमित निकला मतदानकर्मी, चुनाव से मुक्त

कसबा2 घंटे पहले
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कसबा प्रखंड मुख्यालय पहुंचा एक मतदानकर्मी कोरोना संक्रमित निकला। उन्होंने खुद संक्रमित होने की जानकारी कसबा के बीडीओ सुरेंद्र तांती को दी। संक्रमित मतदान कर्मी ने बताया कि 28 अक्टूबर को कोरोना की जांच करवाए जाने पर वह पॉजिटिव पाए गए। उनको मतदान केंद्र संख्या 164 में मतदान के कार्य में लगाया गया है, संक्रमित मतदान कर्मी द्वारा जब इस बात की लिखित जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेंद्र तांती को दी गई तो उन्होंने संक्रमित चुनाव कर्मी को मतदान के कार्य से मुक्त किया।

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