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परेशानी:जिले में कोरोना रिकवरी रेट 98.26 फीसद टीकाकरण के लिए बनेंगे एक हजार केंद्र

पूर्णिया2 दिन पहले
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जिलाधिकारी के साथ टास्क फोर्स की बैठक करते सीएम, सीएस व अन्य।
  • संक्रमण की स्थिति एवं टीकाकरण की तैयारियों को लेकर टास्क फोर्स की बैठक में निर्णय
  • डीएम ने दिया निर्देश-कोरोना जांच में नहीं हो कोई लापरवाही

जिले में कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट 98.26 प्रतिशत है, जबकि कोरोना मृत्यु दर 1 प्रतिशत है। वर्तमान में जिले में कोरोना के 125 केस सक्रिय हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसमें लापरवाही नहीं बरते और प्रतिदिन 4 हजार तक सैम्पल की जांच के लिए लिया जाए। यह निर्देश डीएम राहुल कुमार ने मंगलवार को कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं टीकाकरण की तैयारियों को लेकर आयोजित टास्क फोर्स की बैठक के दौरान कही। बैठक में जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को एंटीजन टेस्ट की संख्या घटाते हुए आरटीपीसीआर बढ़ाने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य अधिकारियों से कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए एक हजार टीकाकरण केंद्र सुनिश्चित किया जाना है। इसके साथ ही टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की जानकारी कोविड-19 पोर्टल पर अपलोड करवाई जा रही है। जिलाधिकारी ने लाभार्थियों के डाटा को अपलोड करवाने के साथ-साथ टीकाकरण केंद्र में जरूरी सुरक्षाकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. उमेश शर्मा, एसीएमओ डॉ. एसके वर्मा, डीआईओ डॉ. एससी पासवान, डीपीएम (स्वास्थ्य) ब्रजेश कुमार सिंह, आईसीडीएस डीपीओ शोभा सिन्हा, एपिडेमियोलॉजिस्ट नीरज कुमार निराला, डब्ल्यूएचओ, केयर, यूनीसेफ, पाथ कम्युनिकेशन के साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

6.50 लाख बच्चों को दिया जाएगा विटामिन-ए का खुराक
समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने 23 से 26 दिसंबर तक चलाये जाने वाले विटामिन ए टीकाकरण अभियान के तैयारियों का भी जायजा लिया।बैठक में उपस्थित सिविल सर्जन ने बताया कि 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार लाने व रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए उन्हें विटामिन ए की खुराक दी जाती है।जिले में 9 माह से 5 वर्ष तक के कुल बच्चों की संख्या 6.50 लाख है। सभी बच्चों तक विटामिन ए की खुराक उपलब्ध कराने के लिए जिला व प्रखंड स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 25 दिसम्बर को क्रिसमस दिवस के राजकीय अवकाश को देखते हुए जरूरत के मुताबिक कार्यक्रम को एक दिन आगे भी बढ़ाए जाने की छूट दी गई है। अभियान के दौरान सभी टीकाकर्मी को कोविड गाइडलाइन का पालन करने व मास्क, ग्लव्स, सेनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया है।

विटामिन-ए से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. एससी पासवान ने बताया कि विटामिन-ए की कमी से बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं। विटामिन-ए की कमी शरीर के सभी अंगों के लिए नुकसानदेह है। इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है।

कोरोना से मौत : 10 लोगों को मिला मुआवजा
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण से अब तक 28 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमे से 10 लोगों को सरकारी मुआवजा 4 लाख प्रतिव्यक्ति दिया जा चुका है। बाकी लोगों के मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है। सभी सरकारी अस्पतालों के साथ ही 5 प्राइवेट अस्पतालों में भी एंटीजन व आरटी-पीसीआर जांच की जा रही है।

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