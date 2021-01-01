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एंबुलेंसकर्मी के दो जगह काम करने का मामला:सीएस बोले- जलालगढ़ प्रभारी ने कैसे कहा कि अरुण पीएचसी में काम नहीं करता, वह तीन महीने का मानदेय ले चुका है

पूर्णियाएक घंटा पहले
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कसबा में 102 एंबुलेंसकर्मी अरुण कुमार के जलालगढ़ में भी पारा मेडिकल वर्कर के रूप में काम करने के मामले में सिविल सर्जन ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। सीएस डॉ. उमेश शर्मा ने कहा कि मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा। वह तो तीन महीने का मानदेय भी ले चुका है।

उन्होंने जलालगढ़ पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. तनवीर हैदर के रवैये पर भी गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि कैसे जलालगढ़ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने मुझे रिटेन में जवाब दिया कि अरुण हमारे पीएचसी में काम नहीं करता है, जबकि पीएचसी से अरुण को तीन महीने का मानदेय भी भुगतान किया जा चुका है। अब पीएचसी प्रभारी डॉ. मो. तनवीर हैदर का तर्क सुनिए।

उन्होंने कहा कि मुझे धोखे में रखकर अरुण के मानदेय पेपर पर साइन करवाया गया है। मुझसे पहले बीएचएम ने उसपर साइन किया है। पहला सिग्नेटरी बीएचएम होता है। उसे यह सब देखना चाहिए था। वहीं, बीएचएम उस्मान गणि ने इसके लिए प्रभारी को जिम्मेवार बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। बीएचएम उस्मान ने कहा कि पीएचसी के सारे प्रशासनिक कामों के लिए जिम्मेवार पीएचसी प्रभारी होते हैं। मैंने तो यह सोचकर साइन किया कि प्रभारी के नॉलेज में सब कुछ होगा ही। जब उन्हें पता नहीं चला तो मुझे कैसे पता चलेगा?

बड़ा सवाल : जब अरुण स्वास्थ्य केंद्र आता ही नहीं था तो उसकी रेगुलर हाजिरी कैसे बनती थी

यहां बड़ा सवाल यह है कि जब अरुण पीएचसी आता ही नहीं था तो उसकी रेगुलर हाजिरी कैसे बनती थी? किस आधार पर उसको तीन महीने का मानदेय दिया गया? कुछ जानकर बताते हैं कि अरुण के दो जगह काम करने की खबर पीएचसी के लगभग सभी स्टाफ को थी।

कसबा के एम्बुलेंस कर्मी होने के कारण सभी उनको जानते-पहचानते थे। इसमें पीएचसी के तीन-चार बड़े अधिकारी मिलकर बड़ी सावधानी के साथ कभी-कभी अरुण को बुलाकर हाजिरी बनवाते थे। पहले से मानदेय पर सभी का कमीशन भी तय होने की बात कही जा रही है। अब इस कमीशन के खेल में कौन-कौन शामिल हैं, इसकी भी बारीकी से जांच होनी चाहिए।

अरुण की हाजिरी कैसे और कहां बनती थी, मालूम नहीं : डॉ. हैदर

पीएचसी प्रभारी डॉ मो. तनवीर हैदर ने कहा कि एकाउंटेंट ने मुझे धोखे में रखकर अरुण के मानदेय पेपर पर साइन करवाया है। मैं 2 दिसंबर को जलालगढ़ पीएचसी का पदभार लिया हूं। मेरे पदभार ग्रहण करने से पहले ही अरुण की नियुक्ति हुई होगी। मेरे रहते न तो अरुण कभी पीएचसी आया था और न ही मैंने अरुण को किसी काम में लगाया है। अब उसकी हाजिरी कैसे और कहां बनती थी, मुझे मालूम नहीं है।

जिनकी भी संलिप्तता होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी

इस प्रकरण में जिनकी भी संलिप्तता होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अरुण से तीन महीने के मानदेय की रिकवरी भी की जाएगी। मैं खुद सारे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करूंगा।

-डॉ. उमेश शर्मा, सीएस

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