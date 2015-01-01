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कोरोना का कहर:कोरोना से दो लोगों की मौत मृतक की संख्या बढ़कर 28

पूर्णिया2 दिन पहले
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  • जिले में अब तक 8693 मरीज, एक्टिव केस 126

कोरोना संक्रमण से मंगलवार को जिले में दो लोगों की मौत हो गई है। 21 नए पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा दो नए मौत की पुष्टि कर दी गई है। दो नए मरीजों की मौत के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 28 पहुंच गई है। जिले में मिले 21 नए मरीज में से सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में 11 मरीज मिले हैं।इसके अलावा जलालगढ़, बायसी, और कसबा में 2-2 मरीज के अलावा पूर्णिया पूर्व, अमौर, श्रीनगर और बीकोठी में 1-1 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार तक जिले में 8693 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 8539 मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। वर्तमान में जिले में एक्टिव केस की संख्या 126 है।

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