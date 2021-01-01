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योजनाओं का निरीक्षण:जिलाधिकारी ने खोखा कलस्टर में चल रहे योजनाओं का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

पूर्णिया3 घंटे पहले
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श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन अंतर्गत खोखा क्लस्टर में चल रहे विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बुधवार को किया। डीएम ने सर्वप्रथम राजकीय उच्च विद्यालय श्रीनगर के बालिका मनोरंजन कक्ष की जांच की और सेनेटरी मशीन से सेनेटरी निकल रहा है कि नहीं कुछ देर रुक कर इसको देखा।

उसके बाद छात्र -छात्राओं के जिमकक्ष, प्रयोग कक्ष सहित अन्य कमरों का निरीक्षण किए। जहां गड़बड़ी मिला, वहां डीईओ व प्रभारी प्राचार्य को कई निर्देश दिए। खुट्टी धुनैली पंचायत के उच्च विद्यालय में बन रहे रूर्बन मिशन के तहत चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामुदायिक शौचालय, खोखा क्लस्टर अंतर्गत विश्वास टोला में बनने वाला ट्रेनिंग हाल,वर्क शेड, वेयर हाउस का जांच व निरीक्षण किया। खुट्टी धुनैली पंचायत व खोखा दक्षिण पंचायत के मनरेगा भवन का निरीक्षण किया। खुट्टी धुनैली पंचायत सरकार भवन के घेराबंदी, साज-सज्जा, गेट बनाने के का निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिया गया।

वहीं चनका पंचायत में निर्माणाधीन पंचायत भवन का निरीक्षण किए। और भवन निर्माण को देखकर संतुष्ट दिखे। साथ ही मौजूद जेई सहित अन्य को भवन निर्माण को लेकर दिशा-निर्देश दिए। मौके पर डीडीसी मनोज कुमार, डीईओ श्याम बाबू राम, सदर एसडीओ बिनोद कुमार, बीडीओ ओमप्रकाश, मनरेगा पीओ दिलीप कुमार आदि थे।

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