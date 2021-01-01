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मार्गदर्शन मेला:अमौर स्टेडियम में लगा रोजगार सह मार्गदर्शन मेला, कई कंपनियां आईं

अमौर3 घंटे पहले
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जीविका दीदी की ओर से रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन बुधवार को उच्च विद्यालय अमौर स्टेडियम में हुआ। नेतृत्व जीविका प्रखंड परियोजना प्रबंधक दीपक कुमार ने किया।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का शुभारंभ बीडीओ रघुनंदन आनंद, सीओ अनुज कुमार ने किया। मेले में विभिन्न कंपनियां आईं। बेरोजगार युवकों ने कंपनियों में आवेदन दिया। बीडीओ ने कहा कि जीविका द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

इससे क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार का एक सुनहरा अवसर मिला है। मेले में आई कंपनियों के पास युवक अपना देकर रोजगार पा सकेंगे। मौके पर जिला मैनेजर राकेश रंजन, अरुण घोष एसीडीआरसी, राजीव रंजन मैनेजर व चंद्रशेखर कुमार लिपिक, बीपीएम दीपक कुमार, मो.मरगूब आलम का योगदान रहा।

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