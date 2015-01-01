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सुविधा:किसानों को दुग्ध समिति से मिलेगा केसीसी ऋण

बड़हरा कोठी3 घंटे पहले
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बीकोठी-सुखेसना स्थित दुग्ध उत्पादन समिति कार्यालय में मौजूद किसान।
  • दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड सुखसेना के कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित

प्रखंड स्थित दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड सुखसेना के कार्यालय में किसानों एवं पशुपालक किसानों की बैठक समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार उर्फ फंटूस झा की अध्यक्षता में आहूत की गई। आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए संतोष कुमार ने किसानों की समस्या पर चर्चा करते हुए कहा कि किसानों की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए किसानों को वित्तायन की आवश्यकता है। मुख्यालय स्तर से समिति से संबंद्ध किसानों को समिति के माध्यम से केसीसी ऋण प्रदान किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसके लिए अतिशीघ्र आवेदन जमा करने की आवश्यकता है। उन्होंने बैठक में उपस्थित अहर्ता प्राप्त किसानों को अतिशीघ्र आवेदन जमा करने का अनुरोध किया ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। बैठक में अध्यक्ष संतोष कुमार द्वारा ऋण लेने के लिए मानक अहर्ता, आवश्यक दस्तावेज, ऋण राशि तथा ऋण वापसी के शर्तो पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि सात दिनों के अंदर समिति कार्यालय में आवेदन जमा कर दिया जाय। बैठक में अध्यक्ष संतोष कुमार, मनोज कुमार झा,बबन झा, कैलू यादव, अजय कुमार, मोहन झा, रामानंद यादव,शकुंतला देवी, रंजू देवी सहित दर्जनों महिला पुरुष किसान शामिल हुए।

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