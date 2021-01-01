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औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना:बैग उत्पादन समिति के सदस्यों को बैंक से उपलब्ध कराई जाएगी वित्तीय सहायता राशि

कसबा3 घंटे पहले
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प्रखंड के लखना पंचायत के पंचायत भवन में बुधवार को जिलाधिकारी राहुल कुमार ने औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर बैग उत्पादन क्लस्टर का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान डीएम ने आत्मनिर्भर बैग उत्पादन समूह के लोगों से बातचीत कर बेहतर तरीके से रोजगार को बढ़ाने, आपस में तालमेल कर रोजगार को बेहतर करने का निर्देश दिया।

प्रवासी मजदूर को रोजगार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। यह ऋण जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत वैसे प्रवासी मजदूरों को दिया गया जो लॉकडाउन के बाद किसी तरह घर पहुंचा और 14 दिनों तक क्वारेंटाइन अवधि में रहने के बाद घर पर रह गए। अब सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को घर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना तैयार की है। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने कहा कि बैग उत्पादन समिति लखना के सदस्यों को बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता दिलवाई जाएगी ।

वही 63 केवी की जगह 100 केवी का टांसफार्मर लाएगा जाने कि बात भी डीएम ने कहीं। साथ ही मनरेगा द्वारा पंचायत भवन में चार दीवारी का निर्माण करवाये जाने की बात डीएम ने कहीं। बताते चले कि बैग उत्पादक समूह लखना में अभी कुल तेरह प्रवासी मजदूर बैग का उत्पादन कर रहे हैं । जिसमें दिलशाद शेख,निर्मल कुमार, मो. दिलशाद, मो. इम्तियाज, साबिर, अब्दुल माजिद, पंकज कुमार राम, शरफराज आलम, मो. रिहान, मो. नौमान, मो. तैयब्ब, नैय्यर आलम, शौकत शामिल हैं ।

उद्घाटन समारोह में उप विकास आयुक्त मनोज कुमार, वरीय भूमि उप समाहर्ता संजय सिंह, उप प्रमुख मो इरफान आलम, प्रखंड विकास पदाधिकारी सतेंद्र तांती अंचलाधिकारी दिवाकर कुमार सहित जीविका डीपीएम सुनिर्मल ग्रेन, राजेश कुमार सहित जीविका दीदियां शामिल थी । कार्यक्रम में मंच संचालन अरुण कुमार उपाधयाय ने किया।

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