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दुस्साहस:लूट के लिए फाइनांस कंपनी के कर्मी को पिस्टल दिखा बाइक पर बिठाया, लोगों ने तीनों को पकड़ा

जानकीनगरएक घंटा पहले
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  • जानकीनगर के इटहरी गांव में परिचित दिखने पर फाइनांस कर्मी ने मचाया शोर तो बची जान

जानकीनगर के अभयराम चकला पंचायत के वार्ड-14 के इटहरी गांव के ग्रामीणों ने बुधवार की दोपहर बाइक पर सवार तीन अपराधी को हथियार के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को सौंपने से पहले लोगों ने उसकी पिटाई भी की। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों अपराधियों ने लूट की नियत से मिरचाईबाड़ी चौक के पास से एक निजी फाइनांस कंपनी के कर्मी को बंधक बना लिया था।

उन्होंने बताया कि दो अपराधियों ने माइक्रो फाइनांस के कर्मी राजेश कुमार दास को पिस्टल का भय दिखाकर अपने बाइक पर बिठा लिया और एक अपराधी के बाइक से पीछे था। अपराधी अपने कब्जे में फाइनेंस कंपनी के कर्मी को लेकर इटहरी गांव जैसे ही घुसा कि फाइनांसकर्मी की नजर एक परिचित सीएसपी संचालक पर पड़ी।

परिचित सीएसपी संचालक और ग्रामीणों को देखने के बाद राकेश शोर मचाते हुए कहा कि अपराधी उसे बंधक बना कर ले जा रहे हैं। इसी दौरान वह बाइक से उतरने की कोशिश करने लगा। इस कारण से बाइक अनियंत्रित हो होकर दीवार से टकरा गई।

इसी दरमियान मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़ लिया। दो अन्य अपराधी मक्का की खेत में भाग निकले। इसके बाद ग्रामीणों ने मक्का की खेत को घेरकर दोनों अपराधियों को बाहर निकला। ग्रामीणों के अनुसार मक्का खेत में अपराधियों ने गोली चलाने की भी कोशिश की, लेकिन गोली फायर नहीं हुआ। ग्रामीणों ने अपराधियों के पास से एक पिस्टल भी बरामद किया है।

गुस्साए ग्रामीणों ने अपराधियों की पिटाई भी की

ग्रामीणों ने अपराधियों को बांध कर घटना की जानकारी जानकीनगर थाना को दी। पुलिस के पहुंचने से पहले गुस्साए ग्रामीणों ने अपराधियों की पिटाई भी कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जानकीनगर पुलिस पहुंचकर तीनों अपराधी को अपने कब्जे में लेकर जानकीनगर थाना ले गई। ग्रामीणों के अनुसार एक अपराधी जानकीनगर पश्चिम टोला का विवेक कुमार है, जबकि दो अन्य आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है।

अपराधियों से एक पिस्टल और तीन गोली बरामद की गई

जानकीनगर थानाध्यक्ष रामचंद्र मंडल ने बताया कि तीन अपराधियों को पकड़ा गया है। उसके पास से एक पिस्टल व तीन गोली भी बरामद हुई है। एक अपराधी जानकीनगर थाना क्षेत्र का ही है दो अपराधी कहां का है इसका सत्यापन किया जा रहा है।अपराधी कहीं से लूटकर भाग रहा था उसके साथ से एक मोबाइल व एक बाइक भी बरामद हुई है।

कर्मी ने फिनो बैंक के माध्यम से पहले ही पैसे जमा कर दिए थे

फाइनांस कंपनी के एक कर्मी ने बताया कि राजेश कुमार दास बुधवार को मिरचाईबाड़ी चौक इलाके में गया था। कलेक्शन का पैसा कर्मी ने पहले ही फिनो बैंक के माध्यम से जमा कर दिया था। जैसे ही वह मिरचाईबाड़ी पेट्रोल पंप के पास पहुंचा वैसे अपराधियों को लगा कि राजेश के बैग में कलेक्शन का पैसा है। इस कारण से उसे बंधक बना कर पैसा लूटने की कोशिश की थी।

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