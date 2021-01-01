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परीक्षा:इग्नू की दिसंबर सत्रांत परीक्षा का हॉल टिकट जारी, वेबसाइट से करें डाउनलोड

पूर्णिया6 घंटे पहले
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  • 8 से प्रमंडल के 6 केंद्रों पर परीक्षा, एमसीक्यू की परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी

इग्नू दिसंबर 2020 की सत्रांत परीक्षा 8 फरवरी से शुरू होगी। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र सहरसा के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. मिर्जा नेहाल ए. बेग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इग्नू अध्ययन केंद्र पूर्णिया के समन्वयक प्रो. गौरी कान्त झा ने बताया परीक्षा पूर्णिया प्रमंडल के 6 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया(0508), डीएस कॉलेज कटिहार (0561), अररिया कॉलेज अररिया(86009), मारबाड़ी कॉलेज किशनगंज(86011), फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज (86014) व केडी कॉलेज रानीगंज (86015) शामिल हैं। जहां प्रथम दिन दोनों पालियों में लगभग 296 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा 8 फरवरी से 13 मार्च 2021 तक सुबह 10 से 1 बजे व दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दोनों पालियों में होगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हॉल टिकट इग्नू द्वारा आज जारी कर दिया गया है। प्रो. झा ने बताया कि योग्य परीक्षार्थियों के हॉल टिकट विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.ignou.ac.in पर दिये गये लिंक पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें। अपने हॉल टिकट पर अंकित निर्देशों का पालन करें। इग्नू की परीक्षा व अन्य विस्तृत जानकारी के लिये विश्वविद्यालय के मुख्य वेबसाइट को देखें।

परीक्षा के दौरान केंद्र सरकार के निर्देश का पालन होगा
प्रों. गौरीकांत झा ने बताया कि बीपीपी के सभी पत्र, बीडीपी/बीटीएस/बीसीए के बीएसएचएफ 101 व एफएसटी 01 व सीबीसीएस आधारित स्नातक व स्नातक अॉनर्स कार्यक्रम के बीईवीएई 181 की परीक्षा बहुवैकल्पिक प्रश्न (एमसीक्यू) आधारित ओएमआर सीट पर होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान सावधानीपूर्वक ओएमआर सीट भरने की सलाह दी जाती है। बताया कि परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों की स्वास्थ्य व सुरक्षा के मद्देनजर कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया जायेगा।

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