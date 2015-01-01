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कोरोना से बेखबर:चुनाव ड्यूटी के लिए बिना सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के कमान कटवाने पहुंचे होमगार्ड जवान, आदेश की अनदेखी

पूर्णिया2 घंटे पहले
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बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 7 नवम्बर को मतदान होना है। एक तरफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पलान करवाने और मतदान केंद्रों को सेनेटाइज करवाए जाने की बात कर रही है, दूसरी ओर पुलिस लाइन में चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले जवान बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अपना कमान कटवाने पहुंचे थे। अधिकांश होमगार्ड के जवान धूप की वजह से अपने सरि पर गमछा तो रखा था लेकिन अधिकांश बिना मास्क के थे। पुलिस लाइन के साजैंट मेजर महेश प्रसाद सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी पुलिस कर्मियों को मास्क पहनने एवं दो गज दूरी का पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया है।

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