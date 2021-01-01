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मौसम का कहर:48 घंटे में 3 डिग्री गिरा न्यूनतम तापमान, मौसम विभाग का अलर्ट; 4 तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड

पूर्णिया6 घंटे पहले
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रविवार की दोपहर 3 बजे शहर के जेल चौक के पास गुजरते लोग। - Dainik Bhaskar
रविवार की दोपहर 3 बजे शहर के जेल चौक के पास गुजरते लोग।
  • पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं और कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ का असर

पिछले 72 घंटे से चल रही कड़ाके की ठंड के कारण से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पिछले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में लगभग 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान भी 4 डिग्री से ज्यादा गिर गया है। रविवार को एक बार फिर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के पास पहुंच गया है। रविवार को 8 से 10 किमी की रफ्तार से रुक-रुक कर ठंडी हवा चलती रही। दोपहर बाद कुछ समय के लिए धूप निकली, लेकिन इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। ठंडी हवाओं के कारण से ठंड और कनकनी का असर बना रहा। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 17.1 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह के समय में वायुमंडल की आर्द्रता 100 प्रतिशत थी जो शाम के समय में 90 प्रतिशत दर्ज किया गया। मौसम विभाग के द्वारा 1 फ़रवरी 4 फरवरी तक उत्तरी बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि आने- वाले दिनों में ठंड का असर बना रहेगा। दिन के समय में सिर्फ दो घंटे हल्की धूप ही रही और या धूप भी ठंड के सामने एकदम बेअसर साबित हुई। धूप निकलने के बाद भी तेज हवा के कारण से लोग कांपते रहे और शाम होने के बाद ठंड का असर और ज्यादा बढ़ गया। मौसम विभाग की मानें तो अभी लोगों को ठंड से निजात मिलने की उम्मीद कम ही है। जम्मू कश्मीर के इलाके में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर बन रहा है।

ठंड बढ़ने से कोल्ड डायरिया, बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी
कड़ाके की पड़ रही ठंड से आम लोग परेशान हो उठे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहने रहे या घरों में रजाई गद्दा कंबल ओढ़ कर बैठे रहे। ठंड बढ़ने के साथ ही अस्पतालों और डॉक्टरों की निजी क्लिनिकों में भी हर दिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने लगे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही कोल्ड डायरिया, बुखार, चेस्ट और हेडेक के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। लोग दिन भर घर में रहना मुनासिब समझ रहे हैं, ताकि ठंड के प्रकोप से बचे रहें।

8 से 10 किमी की रफ्तार से चलने वाली पछुआ हवा से मौसम अधिक हुआ सर्द
पूर्णिया मौसम केंद्र के सहायक वैज्ञानिक वीरेन्द्र कुमार झा ने बताया कि पहाड़ों की तरफ से आने वाली बर्फीली हवा के कारण से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। उन्होंने बताया कि वायुमंडल की आर्द्रता सुबह में 100 प्रतिशत से ज्यादा थी। लगभग 8 से 10 किमी की रफ्तार से चलने वाली पछुआ हवा के कारण से मौसम सर्द बना रहा। दिन में समय में धूप निकल तो रही है लेकिन हवा की रफ्तार ज्यादा रहने के कारण से कनकनी का असर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में भी मौसम में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तेज रफ्तार से चल रही पछुआ हवा के कारण से कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के द्वारा 1 फ़रवरी 4 फरवरी तक उत्तरी बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि आने-वाले दिनों में ठंड का असर बना रहेगा।

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