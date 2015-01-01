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छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन:राष्ट्रीय मेधा छात्रवृति के लिए 24 तक ही कर सकेंगे आवेदन

पूर्णिया4 घंटे पहले
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  • www.biharscert.in पर करें आवेदन

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज तथा राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए तिथि बढ़ा दी गई है। डीपीओ माध्यमिक नुपूर प्रसाद ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ाकर अब 24 दिसंबर कर दी गई है। एससीईआरटी के वेबसाइट www.biharscert.in पर आवेदन किया जा सकता है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा ही तिथि बढ़ाने की सूचना पत्र के माध्यम से दी गई है। ज्ञात हो कि 10वीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (प्रारंभिक) परीक्षा, जबकि 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जाता है। चयनित छात्र-छात्राओं को छात्रवृति के रूप में प्रतिवर्ष 12 हजार रुपए दिए जाते हैं। पहले छात्रवृति की राशि छह हजार रुपए निर्धारित थी। डीपीओ माध्यमिक ने बताया कि सभी प्रधानाध्यापकों को इसकी सूचना दे दी गई है। इसमें अधिक से अधिक छात्रों को उपरोक्त परीक्षा में आवेदन करने व सम्मिलित करने का आवसर मिल सके। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व नि:शक्त छात्र-छात्राओं के लिए पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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