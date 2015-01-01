पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तैयारी:तीसरी मेधा सूची समाप्त होने के बाद होगा ऑनस्पॉट एडमिशन

पूर्णिया4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
विश्वविद्यालय में आयोजित नामांकन समिति की बैठक में उपस्थित शिक्षक।
  • डिग्री में नामांकन को लेकर पूर्णिया विश्वविद्यालय में हुई समिति की बैठक, दाखिले पर हुई चर्चा

पूर्णिया विश्वविद्यालय में नामांकन को लेकर नामांकन समिति की बैठक आयोजित हुई। जानकारी देते हुए पीआर सेल के रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को पूर्णिया विश्वविद्यालय सीनेट हॉल में नामांकन समिति की बैठक कुलपति प्रो. राजनाथ यादव की अध्यक्षता संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कॉमर्स व विज्ञान संकाय के डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की तीसरी मेधा सूची के अवधि समाप्त होने के बाद जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में ऑनस्पॉट नामांकन का मौका दिया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रो.पवन कुमार झा, कुलसचिव डॉ. रविंद्र नाथ ओझा, उप कुलसचिव शैक्षणिक डॉ. मनोज कुमार मंच, सभी संकायाध्यक्ष, जीएलएम कॉलेज बनमनखी के प्रधानाचार्य डॉ. अनंत प्रसाद गुप्ता, पूर्णिया कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मो.कमाल, वित्त परामर्शी इंद्र कुमार, डॉ. तूहीना विजय व डॉ. जे. पी. एन. विकर्तन उपस्थित थे।
नामांकन को सुचारू करने के लिए समिति का हुआ गठन: डिग्री में नामांकन को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए एक समिति का गठन कुलपति के निर्देश पर हुआ। समिति में मानविकी संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो. मिथिलेश मिश्रा, वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष डॉ. टीएन. झा, सामाजिक विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष डॉ. बीनू पाठक, विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो. दिलीप कुमार झा, दो प्रधानाचार्य जीएलएम कॉलेज बनमनखी के डॉ. अनंत प्रसाद गुप्ता व पूर्णिया कॉलेज के डॉ. मोहम्मद कमाल को शामिल किया गया है। समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद डिग्री में आवेदन किए गए अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा। पीजी के द्वितीय चयन सूची के नामांकन समयावधि समाप्त होने के बाद आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से नामांकन पर विचार करेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें