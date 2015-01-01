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परेशानी:छात्रों के लिए सहरसा-पूर्णिया रेलमार्ग पर पैसेंजर ट्रेन चलना जरूरी : सौरभ

पूर्णिया3 घंटे पहले
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एक तरफ कोरोना वायरस जैसी महामारी से छात्रों परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया-सहरसा एनएच 107 मार्ग से परेशान हैं। उक्त बातें छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहीं। सौरभ कुमार ने कहा कि पूर्णिया-सहरसा एनएच 107 मार्ग की स्थिति बद से बदतर है। इस मार्ग से जाने में पूर्णिया से मधेपुरा बस से 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। बस का किराया भी मधेपुरा जाने में 100 रुपया है। अभी बीएनएमयू व पूर्णिया विश्वविद्यालय में छात्रों का यूजी पीजी में नामांकन प्रारंभ है। पूर्व में जो छात्र सीमांचल क्षेत्र के बीएनएमयू में पढ़ाई कर रहे थे उन छात्रों को कुछ कागजात लाने के लिए बीएनएमयू जाना पड़ता है। सीमांचल क्षेत्र के छात्र जब अपने कागजात लाने बीएनएमयू जाते हैं तो एक दिन में छात्रों का कार्य नहीं हो पाता है। जिससे कि छात्रों पुनः अपने घर लौट जाते हैं। यदि सहरसा जंक्शन से पूर्णिया जंक्शन और पूर्णिया जंक्शन से सहरसा जंक्शन तक ट्रेन चलती तो मधेपुरा जाने में सीमांचल क्षेत्र के छात्रों को परेशानी नहीं होती।

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