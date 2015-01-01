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परीक्षा:पीएचडी कोर्स वर्क 2019 की मौखिक परीक्षा 9 को

पूर्णिया3 घंटे पहले
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बीएनएमयू की पीएचडी कोर्स वर्क 2019 के पत्र II की मौखिक परीक्षा 9 नवंबर को होगी। इसकी जानकारी हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष ने विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि 25 अंको की मौखिक परीक्षा में शोधार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

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