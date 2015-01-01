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बैठक:आशाकर्मियों को समय पर मिले प्रोत्साहन राशि

पूर्णिया/केनगर3 घंटे पहले
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केनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा फेसिलिटेटर की बैठक बीसीएम कंचन कुमारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने अनिवार्य बताया गया। बैठक में प्रखंड की सभी आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि समय पर मिले इस पर भी चर्चा हुई। केनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.एससी झा ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के लिए पीएचसी के सभी स्वास्थ्य कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ही दिया जायेगा। बैठक में आशा सुपरवाइजर प्रीति कुमारी, सविना खातुन, ललिता कुमारी, पूनम कुमारी, बंदना कुमारी, प्रीति सिंह, रुबी कुमारी, राखी कुमारी, प्रेमा झा, सुनीता कुमारी आदि उपस्थित थी।

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