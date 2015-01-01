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तैयारी पूरी:आखिरी दिन प्रचार में तेजी, घर-घर संंपर्क कर रहे प्रत्याशी

बैसा4 घंटे पहले
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  • अमौर विधानसभा से कुल 11 प्रत्याशी चुनाव में दमखम दिखा रहे, सबकी अपनी डफली, अपना राग

विधानसभा चुनाव को लेकर सिकटी विधान सभा क्षेत्र में आखरी प्रचार प्रसार तेज हो गया है। मतदान की तिथि निकट आते ही जहां प्रत्याशी अपनी सभी सुख सुविधा छोड़कर जनता जनार्दन से संपर्क स्थापित करने में लग गए हैं। हालांकि अमौर विधानसभा में दल समर्थित प्रत्याशी के इतर निर्दलीय लगाकर कुल 11 प्रत्याशी चुनाव में दमखम से चुनाव प्रचार में लगे हैं। सबकी अपनी डफली अपना राग है। कहने को तो सभी प्रत्याशी स्वघोषित समीकरण के अनुसार जीत का दावा कर रहे हैं। अपने को योग्य कर्मठ और क्षेत्र का विकास करने का दावा कर रहे है,लेकिन मतदाता है कि गोलमटोल जवाब देकर प्रत्याशी समेत नेता व कार्यकर्ता से जरूर पिंड छुड़ाते नजर आ रहे हैं। मतदाता जो चुनावी परिदृश्य में सबसे अहम पात्र है वह भी जागरूक हो चुके हैं। वह झूठे वेदों और प्रलोभनों को समझने लगे हैं। खुलकर किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की बातों करने से परहेज कर रहे हैं। परंतु इस बार के चुनाव में रोजगार की समस्या और कनकई व महानंदा नदी के प्रलय से मुक्ति की समस्या, मुखर होकर सामने आ रही है। किसान जिसे नेता जी अन्नदाता की संज्ञा दी जाती है, लेकिन अन्नदाता के मूलभूत समस्या का समाधान क्यों नहीं होता यह चर्चा जोरों पर है। लेकिन वोट लुभावन वायदों को सुनते सुनते आम मतदाता मानो आदि हो गये हैं। इन लुभावन चुनावी वायदों से शायद किसी तरह का प्रभाव भी पड़ता नजर नहीं आता है

मतदान कर्मी अपने बूथ पर चले जाएं, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराएं : जिलाधिकारी

कसबा | गुरुवार को पूर्णिया के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार कसबा प्रखंड कार्यालय पहुंचे। जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने सर्वप्रथम वाहन कोषांग तथा मतदान सामग्री केंद्र पहुंचे।
जिला पदाधिकारी ने सभी मतदान कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही जिला पदाधिकारी ने कोविड-19 को भी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश तथा जानकारियां मतदान कर्मियों को दी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मतदान कर्मी अपने-अपने बूथों पर चले जाए। स्वच्छ और
निष्पक्ष चुनाव करवाएं। कसबा विधानसभा के सभी 32 सेक्टर के सेक्टर पदाधिकारी, कसबा विधानसभा के आरओ संजय कुमार सिंह, कसबा, जलालगढ़, केनगर तथा श्रीनगर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी मौजूद थे।

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