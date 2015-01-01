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अंतिम दाव:जनता का विश्वास, एनडीए सरकार ही कर सकती है सूबे का तेज विकास : तेजस्वी सूर्या

पूर्णिया3 घंटे पहले
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एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी विजय खेमका के समर्थन में रोड शो निकालते भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष।
  • पूर्णिया सदर विधानसभा से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी विजय खेमका के पक्ष में किया रोड शो

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बैंगलोर के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पूर्णिया सदर विधानसभा से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी विजय खेमका के पक्ष में रोड शो किया। प्रचार रथ पर भाजयुमो के राष्ट्रीय नेता तेजस्वी, भाजपा प्रत्याशी खेमका व डिप्टी मेयर विभा कुमारी थीं। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूर्या ने कहा कि जनता का विश्वास है कि एनडीए सरकार ही बिहार का तेज विकास कर सकती है। उन्होंने लोगों से पूर्णिया में भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। जीरोमाइल गुलाबबाग से शुरू हुआ रोड शो सुनौली चौक होते हुए कटिहार मोड़ की तरफ बढ़ गया। श्री सूर्या व एनडीए प्रत्याशी श्री खेमका ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। भाजपा के युवा नेता ने गली-मोहल्ले व चौक-चौराहे पर खड़े लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का आग्रह किया।

बनमनखी में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया रोड शो, वोट की अपील
बनमनखी | भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बनमनखी में रोड शो किया। बनमनखी में एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार ऋषि के पक्ष में रोड शो करते हुए उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। यह रोड शो बनमनखी के मुख्य सड़क होकर गुजरा। तेजस्वी के साथ भाजपा प्रत्याशी कृष्ण कुमार ऋषि हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन कर रहे थे। शहरी क्षेत्र के अलावा विधानसभा के पूर्वी व पश्चिमी पंचायत में भी रोड शो किया गया।

फिर से एनडीए की सरकार बनाने का आह्वान

पूर्णिया | जनसम्पर्क अभियान के दौरान एनडीए के भाजपा प्रत्याशी विजय खेमका ने पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र स्थित मझेली से इसकी शुरुआत की। उन्होंने घर-घर पहुंचकर लोगों से पूर्णिया में अधिक से अधिक मतदान करने और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का आह्वान किया। श्री खेमका ने समाज के हर वर्ग खासकर महिलाओं में एनडीए (भाजपा) की लहर का दावा किया। वे नया टोला, मझेली, घोरघट, बेलवा आदि क्षेत्रों में लोगों से मिल रहे थे। श्री खेमका ने लोगों से पहले जलपान फिर मतदान की अपील की। जनसम्पर्क कार्यक्रम के दौरान मनोज सिंह, तारणी महलदार आदि उनके साथ थे।

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