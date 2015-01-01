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सरेंडर:बिट्‌टू के भाई बेनी सिंह की हत्या के मामले में आरोपी पुंकेश सिंह ने न्यायालय में किया सरेंडर

पूर्णिया3 घंटे पहले
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  • आत्मसमर्पण के बाद पुंकेश को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी पुलिस
  • 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल

विधानसभा चुनाव के दौरान अपराधी बिट्‌टू सिंह के भाई बेनी सिंह की दिनदहाड़े हुई हत्या मामले के एक आरोपी पुंकेश सिंह ने गुरुवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। पुंकेश दोपहर बाद प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी रोहित कुमार के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पहुंचा, जहां बयान दर्ज करवाने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने उसे 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुंकेश के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस उसे रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पुंकेश ने इतने गुपचुप तरीके से आत्मसमर्पण किया कि पुलिस को इसकी कानोंकान खबर नहीं मिल सकी। बताते चलें कि पुंकेश सिंह पर सरसी में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में कुख्यात बिट्टू सिंह के भाई बेनी सिंह के हत्या का आरोप है। मामले में अभी भी अन्य अपराधी फरार चल रहे हैं। नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसपी विशाल शर्मा द्वारा गठित टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस की लगातार छापेमारी और दबाव को देखते हुए पुंकेश ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बनमनखी एसडीएसओ विभाष कुमार ने बताया कि उन्हें भी पुंकेश सिंह के आत्मसमर्पण करने की जानकारी प्राप्त हुई है। हालांकि उसने कब और किस न्यायालय में आत्मसमर्पण किया इसकी अब तक उन्हें जानकारी नहीं है। पुलिस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।

क्या है मामला | सात नवंबर को विधानसभा चुनाव के दौरान सरसी में बाइक सवार अपराधियों ने कुख्यात अपराधी बिट्‌टू सिंह के छोटे भाई बेनी सिंह उर्फ पुष्पेश सिंह की गोलीमार कर हत्या कर दी थी। हत्या मामले में मृतक बेनी सिंह के भाई अभिषेक कुमार उर्फ सोनू सिंह द्वारा सरसी थाना में आवेदन देकर सात लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। नामजद अभियुक्तों में पुंकेश सिंह पिता शंकर सिंह, श्यामल सिंह पिता पप्पू सिंह, आशीष सिंह उर्फ अठिया पिता पप्पू सिंह, कंगना सिंह पिता शशिधर सिंह, मिट्ठू सिंह पिता भरत सिंह सभी साकिन सरसी व कटिहार जिले के अहमदाबाद निवासी मारकोनी सिंह उर्फ फौजी पिता रामरेखा सिंह शामिल है।

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