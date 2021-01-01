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सर्वसम्मति से लिया निर्णय:राणा घोष बने सचिव और डॉ. ब्रह्मदेव बने अध्यक्ष

पूर्णिया6 घंटे पहले
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बैडमिंटन एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी। - Dainik Bhaskar
बैडमिंटन एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी।
  • पूर्णिया बैडमिंटन एसोसिएशन के चुनाव में पूरी कमेटी ने लिया भाग

पूर्णिया बैडमिंटन एसोसिएशन के चुनाव में सर्वसम्मति से राणा घोष को सचिव, डॉ. ब्रह्मदेव को अध्यक्ष, अभय कुमार सिन्हा को ट्रेजरर, जावेद अंजुम को सीनियर प्रेसिडेंट व पंकज नायक को संयुक्त सचिव चुना गया। नवनिर्वाचित सचिव राणा घोष व अध्यक्ष डा. ब्रह्मदेव ने कहा कि वे खिलाड़ियों की भावना के अनुरूप उनके विश्वासों पर हरसंभव खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बताया कि इस सत्र का आगामी बैडमिंटन चैम्पियनशिप भी नई कमेटी की देखरेख में ही संपन्न होगा। नव निर्वाचित कमेटी से उम्मीद की जा रही है पूर्णिया के धरोहर रूपी इंडोर स्टेडियम में नई जान फूंकने का काम करेंगे और खिलाड़ियों को सिंथेटिक मैट पर खेलने का सपना जल्द साकार होगा। चुनावी प्रक्रिया में कमेटी के अध्यक्ष डॉ. एके गुप्ता, सचिव डॉ. उमेश कुमार, संयुक्त सचिव पंकज नायक, डॉ. विनय, डॉ. अरविन्द कुमार, डॉ. सचिन, डॉ चंदन सिंह, संजय कुमार, राजेश कुमार, सुनिल कुमार हैवल्स, आफताब आलम, सृजन, डॉ. राजकुमार, विकास सिंह, नोनी सरकार, अखिलेश कुमार, बिमलेश यादव, रतन दा, चिंटू कुमार, पंकज कुमार, अमर सिंह, मुरारी सिंह ने भाग लिया।

एसोसिएशन की नई कमेटी से इंडोर स्टेडियम में नई जान फूंकने की उम्मीद

जिले का एक मात्र इंडोर स्टेडियम इन दिनों सरकारी उदासीनता के कारण बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। जगह-जगह छत से पानी टपकता है। लकड़ी से बना कोर्ट कई जगह टूटने लगा हैं‌। इस सरकार के पिछले कार्यकाल में कला संस्कृति व युवा मंत्री रहे कृष्ण कुमार ऋषि ने इंडोर स्टेडियम व डीएसए मैदान का निरीक्षण कर तत्कालीन जिला पदाधिकारी प्रदीप झा से इसके जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन (डीपीआर) बना कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया था। यह बीतते समय के साथ सिर्फ कहानी ही साबित हुई है। गौरतलब है कि इसी इंडोर स्टेडियम ने कई ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को दिया है जो स्टेट व नेशनल स्तर पर अपना लोहा मनवा चुके हैं। आज इसकी यह दुर्दशा देखकर खिलाड़ियों का मन कचोट रहा है। युवा खिलाड़ी पंकज नायक ने वरीय प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों से इस ओर ध्यान देने का आग्रह किया है ताकि जिले के खिलाड़ियों को अच्छा इंडोर स्टेडियम मिल सके।

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