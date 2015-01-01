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विवाद:रुपौली में दो जगहों पर भूमि विवाद में मारपीट, 5 घायल

रुपौली2 घंटे पहले
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अलग-अलग थाना क्षेत्रों में भूमि विवाद में पांच लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए रुपौली रेफरल अस्पताल लाया गया। टीकापट्टी के बैरिया गांव में जमीन जुताई को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। इसमें एक पक्ष के कृष्ण कुमार, बीरेंद्र कुमार और सुरेन्द्र कुमार को विपक्षी ने लोहे के रॉड से पीट-पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। टीकापट्टी थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार ने बताया कि आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलते ही मामला दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी घटना रुपौली बस्ती की है, जहां खेत जुताई के क्रम में मेढ़ टूटने पर दो पक्ष आपस मे भिड़ गए। इसमें एक पक्ष से अमित ठाकुर और दया ठाकुर को विपक्षी ने मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। रुपौली थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि आवेदन नहीं मिला है।

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