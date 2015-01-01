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विधानसभा चुनाव:थमा प्रचार, मतदान कल, 7 की आधी रात तक धारा 144 लागू

पूर्णिया3 घंटे पहले
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समाहरणालय के सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते डीएम और एसपी।
  • आज ईवीएम और वीवीपैट लेकर मतदान केंद्र पर रवाना होंगे कर्मी, सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी

विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार-प्रसार का पहिया थम गया है। अब प्रत्याशी डोर-डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से ही प्रचार कर सकेंगे। डोर-टू डोर कैंपेन के दौरान प्रत्याशी के साथ सिर्फ पांच लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी। इसमें सुरक्षा कर्मियों को अलग रखा जाएगा।साथ ही जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए 7 नवंबर की रात 12 बजे तक जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस दौरान निर्वाचन कार्य में लगे कर्मी के अलावा मतदाता लाईआं को छोड़कर अन्य जगहों पर पांच से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर पाबंदी होगी। किसी भी अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन पर भी पूरी पाबंदी होगी। ये बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राहुल कुमार ने समाहरणालय सभागार में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर एसपी विशाल शर्मा और उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव भी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 गाइडलाइन के तहत हरेक मतदान केन्द्र को सेनेटाइज करवाया जा रहा है।सभी केंद्र में सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। प्रशासनिक तैयारी पूरी, आज रवाना होंगे पुलिस कर्मी :जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सात विधानसभा चुनाव में 7 नवंबर को होने वाले प्रशासनिक चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी हो गई है।गुरुवार को सभी मतदान कर्मियों को उनके आवंटन विधानसभा के लिए रवाना कर दिया गया है।शुक्रवार को पीसीसीपी की टीम,माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर अधिकारी और सुपर सेक्टर अधिकारी अन्य कर्मियों की ज्वाइंट ब्रीफ़ींग के बाद उन्हें ईवीएम और वीवीपैट मशीन लेकर मतदान केंद्र के लिए रवाना किया जाएगा।सभी मतदान 3098 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया है। भारी मात्रा में सीएपीएफ और पुलिस बालों की प्रतिनियुक्ति की गई है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है।

100 मतदान केंद्रों पर की गई है माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रतिनियुक्ति
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में इस बार 3098 मतदान केंद्रों पर 2114305 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रशासन के द्वार जिले में 100 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही सभी सात विधानसभा के 140 केंद्रों पर वीडियो ग्राफर की नियुक्ति की गई है। 300 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए चुनाव का लाइव प्रसारण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में लगभग 23 हजार कर्मियों को चुनाव कार्य में लगाया गया है। इसमें से लगभग 15 हजार कर्मियों को मतदान कार्य में शामिल किया गया है। छह हजार कर्मी मतदान केंद्र पर बने हेल्पडेस्क पर प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

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