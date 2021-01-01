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बड़हरा पंचायत के गौरीपुर परसा की घटना:धार में फिसलकर डूबने से सात वर्षीय बालक की मौत

बीकोठीएक घंटा पहले
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बड़हरा पंचायत के गौरीपुर परसा वार्ड तीन में सात वर्षीय बच्चे की हाहा धार में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बड़हरा पंचायत के वार्ड-3 गौरीपुर परसा गांव निवासी शिवलाल मंडल का सात वर्षीय पुत्र सागर कुमार खेलते-खेलते गांव के बीचोबीच बह रहे हाहाधार में फिसल गया। फिसलने पर बालक नियंत्रण खोकर गहरे पानी में चला गया। इससे बालक की तत्काल मौत हो गई।

अन्य बच्चों द्वारा शोर मचाने पर परिजन सहित ग्रामीण वहां पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना बड़हरा थाने दी। सूचना पाते ही बड़हरा थाना में कार्यरत एएसआई इंद्रदेव यादव सदलबल घटनास्थल पर पहुंचे और लाश को कब्जा में लिया तथा कागजी प्रक्रिया पूराकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया। बालक के असामयिक निधन से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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