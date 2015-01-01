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निर्देश:स्कूलों के एसएलसी-टीसी की होगी जांच

पूर्णिया4 घंटे पहले
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  • गड़बड़ी मिलने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिले के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में काटे जाने वाले एसएलसी व टीसी की जांच होगी। यह जांच स्कूलों के नामांकन पंजी से होगी। जांच में अगर पाया गया कि नामांकन पंजी के बाहर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र(टीसी) व स्थानांतरण प्रमाण पत्र काटे गए हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा के राज्य निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि यह निर्देश लोकायुक्त द्वारा दिए गए एक आदेश के अनुपालन को लेकर दिया गया है। विभागीय निर्देश में डीईओ व डीपीओ को कहा गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान विद्यालय के नामांकन पंजी तथा एसएलसी व टीसी से संबंधित पंजी का अवलोकन निश्चित रूप से करें। अगर इसमें भिन्नता पाई होती है तो उसे संज्ञान में लिया जाए। इसके आधार पर संबंधित हेडमास्टर पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाए। उसके बाद आरोप पत्र साक्ष्य सहित गठित कर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को भेजते हुए कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि शिक्षा विभाग एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर समय-समय पर विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है। उस क्रम में यदि शिकायत प्राप्त होगी कि जिला स्तर पर विद्यालयों के निरीक्षण में नामांकन पंजी तथा एसएलसी व टीसी से संबंधित पंजी का अवलोकन के निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा ।

शिक्षा के अधिकार को जमीन पर उतारा जाएगा
निर्देश के तहत डीईओ और डीपीओ को बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 तथा बिहार बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली- 2011 के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के एसएलसी व टीसी पत्र निर्गत करने के प्रावधानों की भी याद दिलाई गई है। ताकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को जमीन पर उतारा जा सके।

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