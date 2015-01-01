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दर्दनाक:रघुवंशनगर में 22 वर्षीय युवक को सांप ने काटा

बड़हरा कोठी3 घंटे पहले
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बड़हरा कोठी प्रखंड के रघुवंशनगर निवासी मो. अख्तर के 22 वर्षीय पुत्र मो नूर आलम को सर्प दंश के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हरा कोठी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार कर मरीज को गंभीर हालत में पूर्णिया रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मो. नूर आलम अपने घर का किवाड़ खोल रहे थे। उसने जैसे ही किवाड़ का जंजीर खोला, वैसे ही किवाड़ के जंजीर के बाएं बगल मिट्टी के कच्चे दीवाल से सांप ने उसके बाएं हाथ में डंस लिया। मो. नूर आलम द्वारा सर्प दंश की सूचना परिजनों को दी गई।

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