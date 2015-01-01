पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

उपलब्धि:शिक्षक प्रकाश दीन बने सहायक वित्त पदाधिकारी

पूर्णिया6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

असिस्टेंट प्रोफेसर प्रकाश रंजन दीन को विवि का सहायक वित्त पदाधिकारी बनाया गया है। इसके लिए विवि के रजिस्ट्रार डॉ.आरएन ओझा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सहायक वित्त पदाधिकारी के रूप में श्री दीन बजट और अन्य खर्च का रिपोर्ट बनाएंगे। प्रकाश रंजन दीन आरडीएस कॉलेज सालमारी में पदास्थापित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकोवीशील्ड वैक्सीन के दो फुल डोज काफी कारगर; पहले डेढ़ डोज के नतीजों पर सवाल उठे थे - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें