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सियासत:तेजस्वी यादव और चिराग मिले हुए हैं, झांसे में न आएं : मांझी

पूर्णिया3 घंटे पहले
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श्रीनगर में लोगों से मिलते एनडीए के हम प्रत्याशी राजेन्द्र यादव।
  • हेलीकाप्टर में आई खराबी से सभा स्थल पर नहीं पहुंच सके जीतनराम मांझी

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि राज्य में गरीबों की सरकार बने। इसमें लोजपा के चिराग पासवान भी शामिल हैं,जो तेजस्वी यादव से मिले हुए हैं। वोटकटवा के झांसे में नहीं आना है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी गुरुवार को हाई स्कूल श्रीनगर मैदान में कसबा के एनडीए प्रत्याशी राजेन्द्र यादव के पक्ष में आयोजित सभा को मोबाइल से संबोधित कर रहे थे। श्री मांझी के हेलीकाप्टर में आई तकनीकी खराबी की वजह से वे सभा स्थल पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि राज्य को एक बार फिर जंगलराज की ओर ले जाने से बचाना है। नीतीश कुमार राज्य के लिए जरूरी हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार होगी,वह गरीबों की सरकार होगी। गरीबों की सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी के उम्मीदवार राजेन्द्र यादव को विजयी बनाना होगा ताकि कसबा का विकास हो सके। श्री मांझी ने कहा कि वोट को बंटने नहीं देना है, क्योंकि वोट बंटा तो मोदीजी और नीतीश जी कमजोर होंगे। और वे दोनों कमजोर हुए तो देश कमजोर होगा। इसलिए यह चुनाव देश बचाने की लड़ाई है। कहा कि विरोधियों की सरकार बनी तो एक बार फिर जंगलराज आ जाएगा और गरीब-गुरबों की इज्जत सुरक्षित नहीं रह जाएगी। श्री मांझी ने सभास्थल पर नहीं पहुंच पाने पर दुख प्रकट करते हुए लोगों से माफी मांगी। इस मौके पर मौजूद विधान पार्षद संतोष कुमार मांझी ने कहा कि इस भीड़ को देखकर जाहिर होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री मांझी के प्रति आपलोगों में कितना लगाव है। श्री मांझी की तमन्ना है कि राजेन्द्र जी जीतकर विधान सभा पहुंचे। संतोष ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपलोग राजेन्द्र जी को अपना आशीर्वाद देंगे। हमें किसी तरह के बहकावे में नहीं आना है। इस मौके पर प्रत्याशी राजेन्द्र यादव, भाजपा नेता प्रो. कमल किशोर सिंह, सकलदीप पासवान, जेडीयू के दीपक अग्रवाल, चंदन कुमार मंडल, सत्यम सिंह, राजीव यादव, भुनेश्वर चौहान, राकेश कुमार, रानी देवी, अनिल यादव आदि मौजूद थे।

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