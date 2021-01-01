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मांग की:3 सदस्यीय टीम पुनरासर जूट पार्क अग्निकांड की आज जिला पदाधिकारी को सौंपेगी रिपोर्ट

पूर्णिया6 घंटे पहले
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पुनरासर जूट पार्क में आग लगने से जली जूट मशीन। - Dainik Bhaskar
पुनरासर जूट पार्क में आग लगने से जली जूट मशीन।
  • जांच के दौरान टीम को पहले ही मिली हंै खामियां, अब रिपोर्ट का इंतजार

मरंगा के बियाडा स्थित पुनरासर जूट पार्क में लगी आग से क्षति का आंकलन के लिए जिलाधिकारी राहुल कुमार द्वारा गठित तीन सदस्य टीम आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी जावेद अहसन अंसारी के नेतृत्व में पुनरासर जूट पार्क पहुंची तीन सदस्य टीम ने जांच में मिस मैनेजमेंट पाया। जांच में यह भी बात सामने आई कि जूट पार्क में जितने की क्षति हुई है, उससे अधिक दिखाया जा रहा है। जांच टीम के सदस्यों ने जूट पार्क में रखे रॉ मेटिरियल व जलने के बाद राख हुई जूट के सामान का भी आकलन कर रही है। जांच टीम ने यह भी पाया कि पुनरासर जूट पार्क में आग लगने के बाद वहां के कर्मियों द्वारा जली मशीन के बगल में अग्निशमन यंत्र रख दिया था। जांच टीम ने इसे पकड़ लिया और जब जूट पार्क के अधिकारियों से पूछा की मशीन जल गई, लेकिन अग्निशमन यंत्र का सिलेंडर व उसमें लगी पाइप जली तक नहीं। जांच में यह बात सामने आई कि जूट पार्क में न तो पानी की व्यवस्था थी और न ही अग्निशमन यंत्र किसी काम का था। तीन सदस्य जांच टीम में जिला शाखा विकास प्रभारी सुनीता कुमारी व उद्योग विभाग के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा शामिल थे। जांच टीम के सदस्य उद्योग विभाग के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि जूट पार्क में लगी आग की जांच करने के बाद जूट पार्क के जीएम से कुछ आवश्यक कागजात की मांग की गई है। जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला पदाधिकारी को सौंपा जाएगा।

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