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एक और खुलासा:मदनपुर के ट्रैक्टर ड्राइवर ने उठाया 94 बोरा खाद, कटिहार के कई किसानों के नाम से 300 बोरा उठाव

पूर्णियाएक घंटा पहले
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जिले में किसानों के नाम पर खाद की बिक्री में घोटाला मामले में रोज नए केस सामने आ रहे हैं। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के अगस्त माह के टॉप 20 यूरिया क्रय करने वाले किसानों के लिस्ट में क्रम संख्या 8 में अशोक कुमार सिंह (पता-मदनपुर जिला अररिया) है जो एक ट्रैक्टर का ड्राइवर है। इसके मालिक एक खाद दुकानदार हैं। जब इनसे ड्राइवर के संबंध में पूछताछ की गई तो ये गोलमटोल जवाब देने लगे। इन्होंने ड्राइवर से बात भी नहीं कराई।

ड्राइवर के नाम पर कृषि खाद-बीज भंडार से 94 बोरा खाद का उठाव किया गया है। बताया जाता है कि मदनपुर से नेपाल का बॉर्डर काफी नजदीक है। क्रम संख्या 16 में शंकर सिंह व 20 में फिरोज नाम के किसान को 160 बोरा यूरिया बेचा गया है,जिनका पता कटिहार है। कटिहार के किसानों के नाम से 300 बोरा का उठाव किया गया है। इसके बाद क्रम संख्या 21 में मो. इंतसर रजा भी कटिहार का ही रहने वाला है। उसने दो बार में 140 बोरा खाद उठाया है। फिर इसी तरह क्रम संख्या 31 में भी मो.जाबिर (जिला कटिहार) का नाम दर्ज है।

प्रत्येक प्रखंड के टॉप-20 किसानों की जांच करने का मिला था जिम्मा : गौरतलब है कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्देश पर यूरिया क्रय करने वाले प्रत्येक प्रखंड के टॉप-20 किसानों की जांच करने का जिम्मा अधिकारियों को मिला था। इसमें यह देखना है कि यूरिया का क्रय करने वाले वास्तव में किसान है या नहीं। उनके नाम पर कितनी जमीन है। सही किसानों को खाद मिल रहा है या फर्जी किसान बनाकर कोई और अपना धंधा चला रहा है।

जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपी

जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इस जांच टीम में कृषि विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। पूर्णिया पूर्व प्रखंड में जांच का जिम्मा वरीय उप समाहर्ता व नोडल पदाधिकारी सुनीता कुमारी व अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राम ईश्वर प्रसाद को सौंपा गया था। पूर्णिया पूर्व में जांच में क्या सामने आया, इस मामले को लेकर जब अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राम ईश्वर प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच वरीय उप समाहर्ता सुनीता कुमारी को करनी थी।

मुझे तो उनके सहयोग के लिए लगाया गया था। जिला पदाधिकारी को रिपोट सौंपी गई या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इधर,जेडीए संजय कुमार ने बताया कि जिले के बाहर के किसानों को खाद देना गलत है। कोई किसान मार्केटिंग करने आए तो 4-5 बोरा अपने साथ ले जा सकते हैं। इस प्रकरण की मुझे कोई जानकारी नहीं है।

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