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परीक्षार्थी एक्सपेल्ड:सेंट पीटर्स इंग्लिश स्कूल से दूसरी पाली में दो एक्सपेल्ड

पूर्णियाएक घंटा पहले
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  • अब तक 3 निष्कासित, तीसरे दिन 344 अनुपस्थित

इंटर परीक्षा के तीसरे दिन बुधवार को दूसरी पाली में दो परीक्षार्थी एक्सपेल्ड हुए हैं। बुधवार को रसायन और अंग्रेजी (आईए) की परीक्षा हुई। जिला शिक्षा विभाग के अनुसार सेंट पीटर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल से दो परीक्षार्थी निष्कासित हुए हैं। दोनों अंग्रेजी की परीक्षा में निष्कासित हुए। इसमें से एक छात्र आरएल कॉलेज माधवनगर और दूसरा छात्र सिया मोहन उच्च विद्यालय सहरा का है।

तीसरे दिन पहली पाली में 7342 छात्रों में से 7228 परीक्षार्थी उपस्थित और 114 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 13250 परीक्षार्थियों में से 13020 उपस्थित और 230 अनुपस्थित रहे। बता दें परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को बीबीएम से पहली पाली में एक छात्र एक्सपेल्ड हुआ था। इसमें पहली पाली में गणित की परीक्षा हुई थी। जिले में अब तक दो दिनों में तीन परीक्षार्थी एक्सपेल्ड हुए हैं। आज अंग्रेजी और इतिहास विषय की परीक्षा होगी।

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