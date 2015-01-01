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अपील:सभी समुदाय के लोगों से वोट की अपील : आजम रब्बानी

पूर्णिया3 घंटे पहले
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सभी समुदाय के लोग एनडीए की जीत शत प्रतिशत सुनिश्चित करेंगे। ये बातें बिहार प्रदेश जदयू बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव व पूर्णिया प्रमंडल के चुनाव प्रभारी मो. आजम रब्बानी ने कहीं। आजम ने बताया कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार का सम्पूर्ण विधानसभा का दौरा किया है। दौरा के क्रम में जनसम्पर्क अभियान के दौरान मतदाता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सफल सरकार बनाने को ले एनडीए को प्रचंड बहुमत देने का वादा किया। मो. आजम रब्बानी ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और बिहार के विकास पुरूष व विकास के सम्राट नीतीश कुमार ने नेतृत्व में महत्वपूर्ण सरकार बनाने के लिए सभी समुदाय ने एक स्वर में कहा कि एनडीए पूर्णिया प्रमंडल के सभी जीत पर सौ प्रतिशत जीत सुनिश्चित करेंगे। दौरा में साथ चलने वाले साथी में बिहार प्रदेश जदयू बुनकर प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हाजी मो.उस्मान अली, अधिवक्ता मो. जावेद शामिल रहे।

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