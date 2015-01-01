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गोलीबारी:मछली मारने के विवाद में युवक को मार दी गोली

बीकोठी4 घंटे पहले
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बीकोठी के इसी बहियार में मछली मारने के विवाद को लेकर चली थी गोली।
  • दिवराधानी पंचायत के लोनिया बहियार की घटना, घायल को किया गया रेफर

प्रखंड के दिवराधानी पंचायत के लोनिया बहियार में मछली मारने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद और गोलीबारी में एक व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हरा लाया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर कर दिया गया। पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में पीड़ित का इलाज किया जा रहा है। पीड़ित युवक की पहचान दिवराधानी पंचायत निवासी राकेश यादव पिता नागेश्वर यादव के रूप में हुई है। जख्मी पीड़ित के चचेरे भाई अरविंद कुमार ने बताया कि दिवराधानी पंचायत के लोनिया बहियार में बजरंगबली मंदिर की जमीन पर दिवराधानी निवासी फेकूलाल यादव तथा बीरगांव, मुरलीगंज जिला मधेपुरा निवासी लंकेश्वर मंडल सेवायत के रूप में खेती कर रहे थे। 1958 में ही लंकेश्वर मंडल के परिजनों ने जमीन को जयप्रकाश यादव के हाथों जमीन बेच दी थी। दो साल पूर्व उक्त विवादित जमीन से जयप्रकाश यादव के परिजनों द्वारा मिट्टी काटकर बेचने पर विवाद हुआ था। विवाद के बाद दो साल पहले जी अंचल प्रशासन द्वारा उक्त जमीन पर दोनों पक्षों को कुछ भी करने से मना कर दिया गया। उसी जमीन पर संतोष कुमार यादव द्वारा गुरुवार अहले सुबह मछली मारने के लिए पम्पिंग सेट लगाया गया था। उसी को रोकने के लिए जख्मी पीड़ित राकेश यादव रोकने गए थे। इसी बीच विवाद हो गया। विपक्षी ने पहले राकेश को खूब मारा-पीटा। जब राकेश गिर गया, तब उसकी पीठ में गोली मार दी गई। मामले को लेकर पीड़ित के परिजन ने संतोष कुमार पर नामजद और अन्य 10 से 15 अज्ञात पर मामला दर्ज करवाया है। मामले को लेकर बीकोठी थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि पीड़ित परिजन के आवेदन पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्द ही छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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