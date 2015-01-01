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सामान जलकर खाक:राघाेपुर में आग लगने से दो घर समेत लाखों का सामान जलकर खाक

राघोपुर3 घंटे पहले
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जुड़ावनपुर थानां के पहाड़पुर पूर्वी गांव में शनिवार सुबह करीब पांच बजे अचानक आग लगने से दो घर समेत लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया। वहीं, अगलगी में पांच लोग आग से झुलस गए।जिसका इलाज पीएचसी फतेहपुर में किया गया। हालांकि, आग कैसे लगी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। सुबह 5 बजे अचानक रामचंद्र साह के घर में आग लग गई। सविता देवी के घर को भी अपने आगोश में ले लिया। अगलगी में घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं, आग बुझाने के क्रम में रामचंद्र साह, सविता देवी ,सुदामा देवी ,सरीता कुमारी, एव सूरज कुमार आग से आंशिक रूप से झुलस गए।

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