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वोकल फॉर लोकल:मिट्टी के दीप से घरों को रोशन कर मनाएं दीपावली

राघोपुरएक घंटा पहले
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  • लोगों ने दिवाली पर चाइनीज सामान के बहिष्कार का लिया संकल्प

दीपावली पर्व को लेकर प्रखंड क्षेत्र में तैयारी जोरों पर है। चारों ओर लोग अपने-अपने घर-आंगन सहित आस-पास के क्षेत्र की सफाई में जुटे हैं। इस वर्ष दीपावली के अवसर पर लोगों ने चाइनीज समान का बहिष्कार कर लोकल समान का उपयोग करने का मन बनाया है। लोगों का कहना है कि चाइना भारत के साथ हमेशा से दुश्मनी निभाते आया है। बावजूद भारत का लोग चाइनीज समानों का उपयोग कर चाइना के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते आए हैं। लोगों का कहना है कि अब भारत की जनता भी सब जान चुकी है की हमारे देश में चाइनीज समान की बिक्री से चाइना का अर्थव्यवस्था बढ़ा है और उसी के बल पर चाइना आज भारत को आंख दिखा रहा है। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के लोकल को वोकल करने के सपने को साकार करने का समय आ गया है। इसलिए यहां के लोग इस वर्ष दीपावली पर्व में भी चाइनीज समान का बहिष्कार कर रहे हैं।

चायनीज बल्बों का बहिष्कार करना बेहतर कदम
गृहणी सीमा झा ने कहा कि इस वर्ष दीपावली पर हम अपने घरों को दीपक की रोशनी से जगमगाएंगे। इससे पूर्व हमलोग चाइनीज दूधिया सहित विभिन्न तरह के रंगीन बल्बों से घर को सजाते थे। लेकिन अब हमलोग चाइनीज समान का बहिष्कार करते हैं। स्थानीय डॉ निरंजन कुमार ने कहा कि दीपावली दीपों का उत्सव है। मान्यता है कि यह पर्व भगवान राम द्वारा 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने मनाया था। तब से यह पर्व मनाया जा रहा है। जिसमें दीपक जलाना शुभ माना जाता है। लेकिन लोग अपने संस्कार को भूल कर चाइनीज बल्बों से दीपावली मनाते हैं। अब लोगों ने ठाना है कि मिट्टी के दीपक जलाकर दीपावली मनाएंगे।

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लोकल का उपयोग जरूरी
स्थानीय निवासी सह समाजसेवी स्मृति कुमारी कहती हैं कि जब तक देश में बने सामान का यहां के लोग उपयोग नहीं करेंगे। तब तक तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। जिस तरह हमारे सरकार ने विभिन्न तरह के चाइनीज एप पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसी तरह चाइनीज सामान पर भी रोक लगनी चाहिए। हमलोगों ने दीपावली सहित रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले सभी चाइनीज समान की खरीद का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष दीपावली के मौके पर स्थानीय स्तर पर बने मिट्टी का दीपक का ही प्रयोग किया जाएगा।स्थानीय उमेश गुप्ता ने कहा कि इस वर्ष दीपावली पर मिट्टी के बने दीपक का प्रयोग किया जा रहा है।

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